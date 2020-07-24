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البرق يحرق منزلاً بولاية جيرسي الأمريكية
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ضربت صاعقة برق، منزلاً في ولاية نيو جيرسي الأمريكية ما أدى إلى اشتعال النار فيه. 

وضربت الصاعقة، منزل وينسلو تاونشيب الأربعاء، ما تسبب في حريق على السطح، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" عن قسم شرطة بلدة جلوستر.

وقالت الشرطة، إن أسرة مكونة من ستة أفراد تمكنت من الخروج من المنزل بأمان. وأضاف مسؤولون أن الأسرة المجهولة أُجبرت على العثور على سكن مؤقت أثناء إجراء الإصلاحات للمنزل.

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