وفاة ثمانية سجناء ينتظرون حكم الإعدام بكورونا

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قالت إدارة السجون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن 12 سجينًا توفوا داخل سجن سان كوينتين، من بينهم ثمانية كانوا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام منذ يونيو متأثرين بإصابتهم بـ (كوفيد – 19).

وقالت إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا، في بيان، إن القاتل المدان جون بيمز (67 عامًا) كان أحدث سجين يموت بسبب مضاعفات بسبب فيروس كورونا

وتوفي بيمز – الثلاثاء- وكان يقف في طابور الإعدام منذ نوفمبر 1995 بعد أن تم إدانته بقتل طفل عمره 15 شهرًا، وفقًا لما نقلته شبكة (CNN) الأمريكية. 

وأيدت إدانته والحكم عليه في عام 2007 من قبل المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا، بضرب كاسي ماكماينز بشدة، وتقسيم كبدها إلى نصفين ونزفت حتى الموت، حسبما جاء في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

ومنذ أن ضرب وباء كورونا أقدم سجن في كاليفورنيا، فإن أقل بقليل من ثلثي نزلائه البالغ عددهم 3300 شخص ثبت إصابتهم بالفيروس. إذ بلغ عدد الإصابات 868 حالة مقابل 15 حالة وفاة.

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