  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:36 م
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت

بيان حاسم من الديوان الأميري بالكويت حول الشيخ صباح

وزير الحج

تصريح مفاجئ من وزير الحج السعودي بشأن المسئولين في بلاده

بي ان سبورت

مفاجأة.. الدوري الألماني ينهي تعاقده مع "بي إن سبورت"

الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

كرة قدم

نجم عربي مطلوب في دفاع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية

دولار

تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

وفاة ثمانية سجناء ينتظرون حكم الإعدام بكورونا

وفاة ثمانية سجناء ينتظرون حكم الإعدام بكورونا

صلاة الجمعة

أول إجراء من وزارة الأوقاف لعودة صلاة العيد والجمعة

صورة

يخرج عاريًا إلى الشارع لمطاردة سائق سيارة.. والنهاية صادمة

محمد صلاح

"صلاح" يفاجئ جمهور ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي

ليبيا تتصدر مباحثات "شكري" ونظيره الصيني

الحياة السياسية

شكري
شكري

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره الصيني بشأن الأوضاع في ليبيا

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الدولة، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، «وانج ييّ»، حيث تركز النقاش حول الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال مُحدّدات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية، مُضيفًا أن مصر سعت عبر «إعلان القاهرة» لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي/ ليبي، يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري شدّد كذلك خلال الاتصال على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة
» البرق يحرق منزلاً بولاية جيرسي الأمريكية
» رغم كورونا.. هذه الدولة تقيم صلاة العيد في المساجد
» تعرف على موعد لقاء الأهلي وسموحة اليوم
» الداخلية تفاجئ المواطنين قبل عيد الأضحى
» بعد تعذر الحج.. أعمال ثوابها أعظم عند الله من أداء الفريضة
» بالأسماء.. حركة تنقلات تشمل عدة قيادات بأمن الجيزة
» فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني
» فيديو.. لحظة هروب 50 سجينًا وخطفهم سيارة بجنوب إفريقيا
» تسجيل أعلى تشغيل يومي لـ"مصر للطيرن" منذ استئناف الرحلات
» كورونا في السعودية.. السلطات تعلن عدد الحالات الحرجة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية