» بالأسماء.. حركة تنقلات تشمل عدة قيادات بأمن الجيزة

شهدت حركة تنقلات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تغييرات عدة في منصبي رؤساء ومفتشي القطاعات.

العميد علاء فتحي ترأس قطاع أكتوبر، والعميد أحمد الوتيدي رئيسًا لقطاع الجنوب، مع تجديد الثقة في رؤساء قطاعي الغرب والشمال.

وتولى العقيد أيمن الشرقاوي منصب مفتش فرقة الغرب (بولاق-الجيزة) والعقيد محمد مختار مفتشا لفرقة الشرق (الصف-أطفيح) والعقيد هاني شعراوي مفتشًا لفرقة الوسط (الدقي-العجوزة) في الوقت الذي تولى المقدم إكرامي البطران منصب وكيل فرقة حدائق أكتوبر