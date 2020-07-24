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ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق
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تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
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"صلاح" يفاجئ جمهور ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي
أحمد سالم
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