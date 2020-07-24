تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

تفاوتت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 24-7-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار يوم أمس الخميس، وهذا وفق تحديثات البنك المركزي.





وسجل السعر استقرارًا فى البنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.