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فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني

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فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني
فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني

فتحي مجدي

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أصيبت فتاة بحالة من الصدمة بعد اكتشاف آلاف الأسماك المنتشرة على أحد الشواطئ البريطانية.

وكانت أوليفيا رود (20 عامًا) من ميدلسبره تتنزه على شاطئ ريدكار، برفقة ابن أخيها هاري البالغ من العمر في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما عثرت على الأسماك التي يعتقد أنها ثعابين رملية. 

وأضافت: "كنت في حالة صدمة. كان معي ابن أخي، وعمره عامان فقط الذي صاح: "السمك"، وظللت أرى المزيد والمزيد".  وتابعت: "لقد كان أكثر في وسط الرمال ليس قريبًا تمامًا من الماء. لم أر شيئًا مثل هذا من قبل. سحبت ابن أخي للتو وصحت حتى صديقي ليأتي لينظر، لقد صدمت".

وقدرت أوليفيا أن هناك "بضعة آلاف" من الأسماك النافقة. وشاركت صدمتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الحدث الغريب، حتى أن البعض شكرها وقالوا إنهم سيذهبون ويجمعون الأسماك الصغيرة لاستخدامها كطعم.

وأضافت: "بعض الناس يقولون إن الثعابين الرملية يطاردها سمك الماكريل. الكثير يقولون أنهم ينزلون للحصول على الطعم للصيد"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وعثر راي بريستون (73 عامًا) على الأسماك يوم الخميس, وقال إنه حدث نادر، مشيرًا إلى أنها ثعابين رملية قذفتها الأمواج إلى الرمال.

وأضاف: "لقد خرجت للصيد هذا الصباح. عندما عدت، كانوا مشتتين في جميع أنحاء الشاطئ، حيث تركهم المد. إنها المرة الأولى التي أراهم فيها على الشاطئ لفترة من الوقت. أعتقد أن آخر مرة رأيتهم فيها تعود إلى 15-20 سنة".

وأشار إلى "أنهم ثعابين رملية صغيرة. عادة ما يلاحقهم الماكريل في الشاطئ، يأتون إلى الشاطئ هربًا من الماكريل". 

وأضاف: "لقد مرت بضع سنوات منذ أن كان لدينا على الشاطئ مثل هذا. المد يتركهم ولا يمكنهم العيش خارج الماء. ستحصل طيور النورس على طعام جيد لها".


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