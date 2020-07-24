» فيديو.. لحظة هروب 50 سجينًا وخطفهم سيارة بجنوب إفريقيا

تمكن نحو 50 سجينًا من الفرار من سجن بالقرب من كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وأعلنت الشرطة في بيان، أنه تم إطلاق حملة مطاردة ضخمة لتعقب الجناة الذين فروا من سجن ملمسبوري. وأشارت إلى أنه تم إعادة اعتقال العديد من الفارين، مع تكثيف البحث للقبض على الأخرين، وفي الوقت نفسه يجري تحقيق حول كيفية حدوث الهروب.
وقام يوسف أبرامجي، وهو مستشار بعرض لقطات لما بدا أنهم سجناء يهربون من مكان الحادث، قائلاً إنهم خطفوا سيارة في البداية، قبل استعادة بعضهم.
وكتب: "السجناء يهربون من ملمسبوري. حتى أن بعضهم اختطف مركبة". وأضاف: "أعيد القبض على بعض الهاربين من ملمسبوري"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".
وأشارت تقارير أخرى إلى أن السجناء كانوا في طريقهم باتجاه دوربانفيل بعد هروبهم من سجن ملمسبوري.
وفي لقطات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع الانفجارات الصاخبة عندما كانت الشرطة تلاحق السجناء الفارين.
وبحسب تقارير محلية ، تم إرسال تنبيه بشأن السجناء الفارين، لكن المسؤولين لم يعلنوا بعد حالة الطوارئ.
وقال أحد مديري المدارس الثانوية إنه رصد عدة سجناء مشتبه بهم في المبنى، واحتجز بعضهم. وتم حث المواطنين على عدم اعتقال المشتبه بهم بأنفسهم.