  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:35 م
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت

بيان حاسم من الديوان الأميري بالكويت حول الشيخ صباح

وزير الحج

تصريح مفاجئ من وزير الحج السعودي بشأن المسئولين في بلاده

بي ان سبورت

مفاجأة.. الدوري الألماني ينهي تعاقده مع "بي إن سبورت"

الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

كرة قدم

نجم عربي مطلوب في دفاع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية

دولار

تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

وفاة ثمانية سجناء ينتظرون حكم الإعدام بكورونا

وفاة ثمانية سجناء ينتظرون حكم الإعدام بكورونا

صلاة الجمعة

أول إجراء من وزارة الأوقاف لعودة صلاة العيد والجمعة

صورة

يخرج عاريًا إلى الشارع لمطاردة سائق سيارة.. والنهاية صادمة

محمد صلاح

"صلاح" يفاجئ جمهور ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي

تسجيل أعلى تشغيل يومي لـ"مصر للطيرن" منذ استئناف الرحلات

آخر الأخبار

مصر للطيران
مصر للطيران

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

#

دولة أوروبية تعلن عودة رحلاتها الجوية إلى مصر

#

تسجيل أكبر عدد يومي لإصابات "كورونا" منذ بدء الأزمة

#

وفيات كورونا في مصر تتخطى حاجز الـ500 حالة

زفت شركة مصر للطيران خبرًا سارًا للمصريين خلال الساعات الماضية، في إشارة لتعافي الاقتصاد بعد أزمة “كورونا”.

وسجلت الشركة اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي لرحلاتها منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو الجاري.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أن ذلك يأتي بعد تسيير 41 رحلة دولية، ما بين منتظمة واستثنائية وداخلية وشحن جوي، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية لنقل حوالي 4 آلاف راكب.

وأوضح البيان أنه سيتم تسيير رحلات دولية بواقع رحلتين إلى أبوظبي وميلانو والمنامة، ورحلة واحدة إلى كل من لندن ولارناكا ونيويورك وأثينا وباريس والشارقة وأمستردام وكوبنهاغن وبرلين وفرانكفورت والخرطوم وأبوجا وجوبا وروما وميونيخ وبودابست وبيروت ودبي.

ورحلات استثنائية دولية بواقع رحلتين إلى الكويت ومسقط، ورحلة واحدة إلى المدينة المنورة وجدة والرياض والقصيم واسطنبول والجزائر .

وتسير شركة مصر للطيران رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة وأسوان، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة
» البرق يحرق منزلاً بولاية جيرسي الأمريكية
» رغم كورونا.. هذه الدولة تقيم صلاة العيد في المساجد
» تعرف على موعد لقاء الأهلي وسموحة اليوم
» الداخلية تفاجئ المواطنين قبل عيد الأضحى
» بعد تعذر الحج.. أعمال ثوابها أعظم عند الله من أداء الفريضة
» بالأسماء.. حركة تنقلات تشمل عدة قيادات بأمن الجيزة
» فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني
» فيديو.. لحظة هروب 50 سجينًا وخطفهم سيارة بجنوب إفريقيا
» تسجيل أعلى تشغيل يومي لـ"مصر للطيرن" منذ استئناف الرحلات
» كورونا في السعودية.. السلطات تعلن عدد الحالات الحرجة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية