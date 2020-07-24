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حج كورونا.. وصول الدفعة الأولى من الحجاج إلى مطار جدة (صور)

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وصلت اليوم الدفعة الأولى من الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة استعداد للأداء فريضة الحج هذا العام.

وغرد الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية على تويتر قائلا "وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة، استقبلت #وزارة_الحج_والعمرة بالتعاون مع هيئة الطيران المدني اليوم الجمعة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم .. حجٌ مبرور وسعيٌ مشكور وذنبٌ مغفور».


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