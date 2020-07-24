  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:35 م
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت

بيان حاسم من الديوان الأميري بالكويت حول الشيخ صباح

وزير الحج

تصريح مفاجئ من وزير الحج السعودي بشأن المسئولين في بلاده

بي ان سبورت

مفاجأة.. الدوري الألماني ينهي تعاقده مع "بي إن سبورت"

الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

كرة قدم

نجم عربي مطلوب في دفاع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية

دولار

تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

وفاة ثمانية سجناء ينتظرون حكم الإعدام بكورونا

وفاة ثمانية سجناء ينتظرون حكم الإعدام بكورونا

صلاة الجمعة

أول إجراء من وزارة الأوقاف لعودة صلاة العيد والجمعة

صورة

يخرج عاريًا إلى الشارع لمطاردة سائق سيارة.. والنهاية صادمة

محمد صلاح

"صلاح" يفاجئ جمهور ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي

يخرج عاريًا إلى الشارع لمطاردة سائق سيارة.. والنهاية صادمة

آخر الأخبار

صورة
صورة

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة

#

بطل في زمن كورونا.. نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة

#

نهاية صادمة لشاب تحرش بسيدة في الشارع (فيديو)

#

مشاهد صادمة.. جثث ملقاة في الشارع بإيران

لم ينتظر البريطاني ناثان ميرفي، حتى يرتدي ملابسه، بعدما ظن أن ابنة اخته قد تعرضت للخطف، ليهرول مسرعًا إلى الشارع عاريًا مطاردًا سيارة كان يعتقد أنها اختطفتها.

وكانت والدة الطفلة لوسي ميرفي (11 عامًا) تعتقد أنها سمعت صراخ ابنتها مستغيثة لنجدتها، ليصاب ناثان بالذعر ويركض نحو سيارة الأب مايكل ميرفي.

لكن الرعب المدقع تحول إلى إحراج حاد، عندما شوهدت لوسي عند الباب، واضطر ناثان (29 عامًا) إلى التراجع.

وشارك عامل البناء المتقاعد مايكل (64 عامًا)، لقطات التقطتها كاميرات المراقبة للموقف المضحك على موقع "فيس بوك"، والذي حقق ما يقرب من 500 ألف مشاهدة، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال ناثان، من شمال أورميسبي في ميدلسبره: "كنت نائمًا وبينما كنت أستيقظ سمعت صراخًا. فتحت النافذة واعتقدت أن شخصًا ما قد دهس أو تعرض للطعن أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "لقد قفزت من السرير، وحاولت العثور على ملابسي، وبمجرد الاستيلاء على قميص ظنًا أنه بنطال، نزلت إلى الطابق السفلي".

واستدرك: "أبواب سيارة والدي تقفل تلقائيًا عندما يدخل شخص ما، لذلك بدأت أصرخ من أجل السماح لي بالدخول لأنني كنت عاريًا وكان نصف الشارع يبحث".

وتابع: "عندما ركبت السيارة رأيت لوسي تقترب من الزاوية  فخرجت، وعندها بدأ الحرج. شعرت بالغباء وكنت أفكر" آمل أن لا تبلغني إحدى الأمهات "لأن جميع أطفالهم رأوني عاريًا".

وحدث الاختلاط عندما اعتقدت أخت ناثان، ناتالي مورفي، أنها سمعت ضجيجًا وصراخًا بدا وكأنها ابنتها، بينما توقفت شاحنة قريبة".

وبمجرد سماع ناثان أمسك بطريق الخطأ بقميصه بدلاً من بنطاله واندفع نحو السيارة للقيام بالمطاردة.

لكن كانت المفاجأة حين يسمح له الأب مايكل بدخول السيارة بينما تصرخ ناتالي، "إنها هنا"، وقتما كانت تسير لوسي بهدوء داخل الحديقة وتسأل عن سبب الضجة. بينما يندفع ناثان داخل المنزل لتجنب النظرات الغريبة من الجيران.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة
» البرق يحرق منزلاً بولاية جيرسي الأمريكية
» رغم كورونا.. هذه الدولة تقيم صلاة العيد في المساجد
» تعرف على موعد لقاء الأهلي وسموحة اليوم
» الداخلية تفاجئ المواطنين قبل عيد الأضحى
» بعد تعذر الحج.. أعمال ثوابها أعظم عند الله من أداء الفريضة
» بالأسماء.. حركة تنقلات تشمل عدة قيادات بأمن الجيزة
» فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني
» فيديو.. لحظة هروب 50 سجينًا وخطفهم سيارة بجنوب إفريقيا
» تسجيل أعلى تشغيل يومي لـ"مصر للطيرن" منذ استئناف الرحلات
» كورونا في السعودية.. السلطات تعلن عدد الحالات الحرجة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية