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"صلاح" يفاجئ جمهور ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي

"صلاح" يفاجئ جمهور ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد صلاح
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رسالة مبكية من مدرب "صلاح" قبل ساعات من التتويج بالدوري

فاجأ نجمنا المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جماهير "الريدز"، بشأن التتويج بالدوري المحلي مجددًا، موضحًا أن كتيبة الألماني يورجن كلوب بإمكانها التتويج باللقب مرتين وثلاثًا.


وقال في تصريحات عديدة أبرزها موقع echo Liverpool، إنه لا يوجد سبب يمنع الفريق من الفوز بالدوري الممتاز «مرتين أو ثلاثًا»، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير طفيف في عقلية اللاعبين لتحقيق ذلك.

وأضاف صلاح: «كنا في أمسّ الحاجة للفوز ببطولة ما- دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز- لذا عندما تحتاج وتسعى ستفوز في النهاية».

وتابع: «علينا تغيير طريقة التفكير إذا أردنا الفوز بالدوري الممتاز مرتين أو ثلاث مرات، أعتقد أنه إذا حافظنا على هذا الحماس والثقة وحاربنا مع كل ما لدينا، فسيكون من الممكن القيام بذلك الموسم المقبل».

وقال صلاح، في حديث مباشر مع LA FM Colombia: «سيكون الأمر صعبًا في الموسم المقبل، هذا أمر مؤكد، أعتقد أنه سيكون أصعب من هذا الموسم». «في كل مرة تفوز فيها بشيء ما، فإنها تأخذك لزيادة الطموح ولكن في نهاية اليوم، فزنا للتو بدوري واحد ودوري أبطال واحد. لم نفز بخمسة أو ستة أو سبعة!».

وتابع: «لذا سيكون الموسم المقبل تحديًا. سيهزم مان سيتي. هناك بعض الفرق الجيدة أيضًا- يونايتد وأرسنال وتشيلسي- الذين سيقاتلون حقًا للفوز بها».

وأكمل: «كنت دائمًا أقول إنني أريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال مع ليفربول. إنه أمر لا يصدق للفوز بالدوري الممتاز بعد 30 عامًا». «إنه شعور لا يصدق، ولا سيما مدى حماس الجماهير. أرادوا الفوز به، لقد كان كأسًا خاصة لهم. لقد قدمنا ??لهم وأنا سعيد بذلك!».


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