» الأمم المتحدة تحذر: مليون طفل جائع في السودان

24 يوليه 2020 - 02:46 م

أصدرت الأمم المتحدة تقريرا، تحذر فيه من أكثر من مليون طفل في السودان أصبحوا معرضين للجوع بفعل تأثيرات جائحة " كورونا ".

واستندت الأمم المتحدة في تقريرها إلي دراسة نفذتها منظمة " يونيسيف" أكدت فيها أن حوالي 1.1 مليون طفل في السودان يعانون من الجوع الشديد في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية التي تواجه السودان في السنوات الأخيرة ، حسبما نشرت الصحافة المحلية.

ويشير التقرير إلي أن عدد الأطفال الذين يحصلون علي الحد الأدنى من الغذاء بمستوي لطوارئ ومرحلة الأمن الغذائي قبل المجاعة قد تضاعف منذ عام 2019 ، لافتا إلي أن الأسباب متعددة ومن أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم وفقدان الوظائف .

جدير بالذكر أن أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد وفقا لتقديرات اليونيسيف .