» فيديو نادر لمشاعر الحج قبل 60 عاما

عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو عالي الجودة الذي يوثق أداء لمشاعر الحج قبل 60 عاما.
وقام حساب نوادر من التاريخ بنشر مقطع الفيديو النادر وعلق عليه بالقول : " فيديو نادر وعالي الجودة للمشاعر المقدسة قبل 61 سنة .. تم تصويره في موسم الحج لعام 1380هـ - 1960م وهو من تصوير بعثة الحج الهندية الفيديو قرابة الـ 10 دقائق".
فيديو نادر وعالي الجودة لـ (المشاعر المقدسة..قبل 61 سنة )— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) July 24, 2020
تم تصويره في موسم الحج لـ عام 1380هـ - 1960م ..
تصوير :- بعثة الحج الهندية ????
الجزء : الثاني
الفيديو قرابة الـ 10 دقائق
pic.twitter.com/MlYV7rBTon
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