» الكويت..القبض على مواطنين احترفا سرقة الخدم

24 يوليه 2020 - 02:36 م

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مواطنَين من أرباب السوابق تخصصا في سرقة الخدم وسلبهم في منطقة اليرموك تحت تهديد السلاح والأدوات الحادة.





وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن هنديا يعمل كخادم منزلي تعرض لسرقة ما في جيبه من مال وهاتف تحت تهديد السلاح، فتقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة في المنطقة.





وبعد تكثيف التحريات وعدد من الشكاوى المشابهة تم التوصل إلى بيانات الجانيين وضبطهما وتعرف الضحايا عليهما.





وأقر الجانيان في التحقيقات بأن السيارة التي يرتكبان بها جرائمهما، مسروقة، ويوقفانها في أماكن مختلفة في كل مرة وأرشدا عنها.



