الشيشان تعلن فرض عقوبات على وزير الخارجية الأمريكية

24 يوليه 2020 - 02:30 م

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف إدراج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في قوائم العقوبات وإغلاق حساباته المصرفية.

وكانت وكالة سبوتنيك قد نقلت عن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، إعلانه إدراج وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قوائم العقوبات، وإغلاق حساباته المصرفية.

وجاء ذلك ردا على إدراجه هو وعائلته في "القائمة السوداء" الأمريكية، معربا عن فخره بإدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية.

وقال قاديروف في اجتماع حكومي اليوم الجمعة: "لقد دعوت السيد بومبيو لزيارتنا... أنا ألغي دعوتي وأعلن إدراجه في جميع العقوبات الموجودة في الجمهورية بما في ذلك إغلاق حساباته... لقد فعلوا نفس الشيء معي".

وأعرب قاديروف عن استغرابه من إدراج زوجته وبناته في هذه القائمة، وقال: "دون دليل، دون محاكمة، تم أدراجنا في قائمة العقوبات الأمريكية، التي تنص على حظر الدخول. إذا ارتكبت جريمة، ما علاقة بناتي بها؟ أين مكتوب أن بناتي المتزوجات مسؤولات عن خطايا والدهن؟ وما علاقة زوجتي، التي لم تتدخل بالسياسة قط".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين الماضي، قد أدرجت الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وعائلته على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان بسبب مزاعم ارتكابه عمليات تعذيب وإعدام خارج إطار القانون وانتهاكات أخرى.