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عصير البصل .. فوائد لا تنتهي .. تعرف عليها

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عصير البصل
عصير البصل

متابعات- أمينة عبد العال

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البصل

الحمى

المناعة

الوزن الزائد

يقبل الكثير علي العصائر خاصة في فصل الصيف لتعويض الفاقد بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتتنوع العصائر علي حسب نوع الفاكهة المتواجدة في الموسم.

وكشف خبراء التغذية عن عصير جديد غير متوقع وهو عصير البصل ويمكن استخدامه كوسيلة تساعد في التخلص من الوزن الزائد وذلك من خلال شرب عصير البصل والعسل علي معدة فارغة .

وأشار الخبراء إلي أن البصل غني بالمواد الغذائية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي للإنسان ضد البرد والسعال والحمي والإنفلزنزا كما أنه مفيد في علاج حب الشباب ومشاكل الجلد والشعر إذا واظب الشخص علي شربه بانتظام .


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