» يالأسماء,, برشلونة يستعد لبيع فريق كامل

فبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة يستعد لعرض عدد من اللاعبين أمثال نيتو، نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، عثمان ديمبيلي ومارتن برايثويت، بالإضافة إلى المعارين كارليس ألينا، رافينا ألكانتارا، جان كلير توديبو وفيليب كوتينيو، لتوفير المال لحل مشاكل الفريق في التعاقد مع لاعبين جدد.