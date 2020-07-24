جريمة مروعة تهز بلدا عربيا.. شرطي يقتل زوجته وأقاربها

24 يوليه 2020 - 01:29 م

ارتكب موظف حكومي جزائري، اليوم الجمعة، مجزرة بحق 4 أفراد رميا بالرصاص، هم: زوجته ووالداها وشقيقها، بحسب مصادر محلية من ولاية ”المسيلة“ (230 كيلومترا) جنوب شرقي العاصمة.





وقالت المصادر إن ”الجاني يعمل شرطيا وقد سلم نفسه لقوات الأمن الوطني الجزائري، وهو بحالة هستيرية“.





وخلفت الواقعة موجة تضامن واسعة مع عائلة الضحايا، فيما قالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، إن ”الجاني هو شرطي يعمل بأمن محافظة عنابة الشرقية، وإن الضحايا هم زوجته ووالداها وأخوها“.



