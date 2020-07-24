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امرأة مخمورة تشعل معركة على متن طائرة
امرأة مخمورة تشعل معركة على متن طائرة

عبد القادر وحيد- متابعات

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مشاجرة

الطائرة

امرأة مخمورة

فيلادلفيا

نشبت مشاجرة عنيفة داخل مطار سان خوان في بوتوريكو، بسبب امرأة مخمورة ، والتي رفضت المغادرة، ما تسبب في إلغاء الرحلة.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن الأمن طلب من المرأة مغادرة الطائرة لكنها رفضت ذلك، ما أدى لإلغاء الرحلة التي كانت متجهة إلى فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر إجراء الطيار مكالمة مع الأمن بالمطار، مطالبا إياهم بإنزال المرأة من الطائرة حتى لا تسبب أذى للركاب.

وقد وقع شجار بين اثنين من الركاب أحدهما رافض للإجراء المتخذ ضدها والآخر متحمس له بشدة.

بينما نفى متحدث باسم شركة الطيران أن يكون سبب إلغاء الرحلة هو اكتشاف أحد المسافرين المصابين بفيروس كورونا، منوها أن السبب الحقيقي هو ما أثارته تلك المرأة على متن الطائرة.


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