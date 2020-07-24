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قضايا وحوادث

الإسكندرية.. الأمواج تقذف جثامين الغرقى بشاطيء الصفا
الإسكندرية.. الأمواج تقذف جثامين الغرقى بشاطيء الصفا

عبد القادر وحيد

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محافظ الإسكندرية عن غرق الشباب: لن يتكرر ثانية

الجثامين

الإسكندرية

اسرة واحدة

شاطيء الصفا

جمال رشاد

دفعت أمواج البحر، صباح اليوم الجمعة، جثمانين لغرقى شاطئ الصفا في الإسكندرية، حيث وصل إجمالي الجثث المنتشلة إلى 4 جثامين من الأسرة التي لقت مصرعها غرقا، فجر أمس الخميس.

وكان تم انتشال جثمان الشقيق الثالث حنفي رجب حنفي، 30 عاما، وغادة رجب حنفي 19 عاما، أم لطفلين، ومحمد رجب حنفي 15 عاما، فيما انتشل جثمان قريبهم الرابع "ابن خالتهم" مباشرة، سيد محمد سمره 17 عاما.

من جانبه قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الأسرة تعرفت على الجثامين قبل نقلها إلى سيارة الإسعاف والمشرحة، تمهيدا لإصدار النيابة العامة تصريح دفن الجثامين.

وشدد رشاد على أنه يجب أن يلتزم المواطنون بمنع ارتياد الشواطئ، تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الشباب من أسرة واحدة، قرروا النزول فجرا قبل أن تمر فرق إخلاء الشواطئ، وتمنع نزولهم.


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