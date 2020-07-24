» حمدي رزق :أنا جاي من جنب الترعة

24 يوليه 2020 - 12:48 م

هنأ الإعلامي حمدي رزق، الشعب المصري بذكري الاحتفال بثورة 23 يوليو، قائلا:" أنا قادم من على الترعة وأعرف قيمة ثورة 23 يوليو جيدًا".





وأضاف خلال تقديم برنامجه "وجهة نظر"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، ثورة يوليو أنقذت الفلاحين من واقع مأسوي أشبه ما يكون بالسخرة خلال عهد الملكية.



وتابع: الرئيس السيسي أكمل مسيرة عبد الناصر و رد اعتبار المصريين و الفلاح المصري و أعطاه كافة مقومات الحياة حتي يخفف من مشقة الفلاح ، و ساعده علي الانتاج".

