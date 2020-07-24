سلحفاة صغيرة تثير ضجة في الهند

متابعات- أمينة عبد العال
أثارت سلحفاة صغيرة صفراء في شرق الهند ضجة بسبب لونها الذي أرجعه العلماء إلي أنه " مهاق ".
و أشارت سوزانتا ناندا المسئولة عن الغابات في مقطع فيديو نشرته علي صفحتها الرسمية علي " تويتر" :" أن مزارع عثر علي السلحفاة أثناء عمله في حقله بقرية سوجانبور بمنطقة بالاسور بأوديشا وقرر أخدها لمنزله ".
و أضاف المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ علي التنوع البيولوجي التي تعمل علي حماية البرية والموائل ، سيدهارتا باتي، أنها المرة الأولي التي يري فيها هذا النوع من السلاحف ، لافتا إلي أن لونها بسبب إصابتها بالمهق وهو عبارة عن خلل خلقي ويتميز بغياب كامل أو جزئي لصبغة التيروزين " أو أحيانا نقص فيه.
أكد باتي أنه تم إطلاق السلحفاة لتعيش فير البرية ولكن داخل أسوار .
جدير بالذكر أن هذا النوع من السلاحف يسمي " القنفد الهندي " ويتواجد غالبا في أجزاء من جنوب آسيا .
A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020
Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU
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