جهاز لفحص كورونا يكشف الإصابة خلال 30 ثانية

24 يوليه 2020 - 12:39 م

نشر الإعلام العبري اليوم الجمعة تفاصيل تطوير شركة إسرائيلية جهاز فحص يكشف عن فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 عبر التنفس.





وقالت الشركة الإسرائيلية أن الفحص الجديد يكشف حقيقة الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 30 ثانية فقط.









وأكد شركة "نانوسنت" المسؤولة عن الفحص، أن التجارب التي أجريت في إسرائيل حققت نتائج دقيقة بنسبة 85 %، وفي غضون أشهر سيحصل الاختبار على موافقة من الجهات المعنية.









وقال الرئيس التنفيذي للشركة "أورين جافرييلي" إن فحص التنفس للكشف عن كورونا ليس مصمما ليحل محل الفحوص المخبرية، لكنة سيكون أداة فحص جماعية.







