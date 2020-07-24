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جهاز لفحص كورونا يكشف الإصابة خلال 30 ثانية

صحة وتغذية

فيروس"كورونا"
فيروس"كورونا"

متابعات - الدويني فولي

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التنفس

فيروس كورونا

نشر الإعلام العبري اليوم الجمعة تفاصيل تطوير شركة إسرائيلية جهاز فحص يكشف عن فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 عبر التنفس.
وقالت الشركة الإسرائيلية أن الفحص الجديد يكشف حقيقة الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 30 ثانية فقط.


وأكد شركة "نانوسنت" المسؤولة عن الفحص، أن التجارب التي أجريت في إسرائيل حققت نتائج دقيقة بنسبة 85 %، وفي غضون أشهر سيحصل الاختبار على موافقة من الجهات المعنية.


وقال الرئيس التنفيذي للشركة "أورين جافرييلي" إن فحص التنفس للكشف عن كورونا ليس مصمما ليحل محل الفحوص المخبرية، لكنة سيكون أداة فحص جماعية.


وأفادت الشركة أن الفحص يعمل من خلال أنبوبة يتم توصيلها بجهاز قراءة الرائحة "سنت ريدر"، وهو عبارة عن جهاز صغير مستطيل الشكل يدور ببطء أثناء سحب الهواء من الكيس وبعد ثوان، تظهرت نتيجة سلبية على شاشة الهاتف المحمول الموصول بجهاز الاختبار.

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