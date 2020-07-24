» قلق في الأهلي بعد إصابة نجمه بكورونا

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سموحة

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حمدي فتحي

سادت حالة من القلق الشديد بين لاعبي الأهلي فور الإعلان عن إيجابية العينة الخاصة بزميلهم حمدي فتحي  وانتابت الكثير منهم حالة من الخوف تحسبا لوجود اشتباه في إصابتهم.
واتخذ الجهاز الطبي للأهلي  العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين.

وتقرر خضوع جميع اللاعبين لفخوصات طبية اليوم وقياس درجة الحرارة والاستفسار منهم عن ظهور أية أعراض عليهم وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز الفني والإداري وعمال غرف خلع الملابس واي شخص يتعامل مع منظومه قطاع الكرة.

وقام الجهاز الطبي بالاطمئنان علي تعقيم كافة أرجاء الملعب َكذلك الأدوات المستخدمة في التدريب والكرات والممرات وغرف خلع الملابس


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