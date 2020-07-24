صادم.. أب لـ3 أطفال يقبل علي الانتحار ..شاهد التفاصيل

24 يوليه 2020 - 12:31 م

كشف محمد فكري عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ،تفاصيل انتحار أب لديه 3 أطفال بمحافظة أسيوط لعدم قدرته علي علاجهم.

وروي "فكري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، تفاصيل الواقعة ،قائلا :" إن الأب أقبل علي الانتحار لعدم قدرته علي الإنفاق علي أبنائه ، لافتا إلي أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بإصدار معاش تكافل وكرامة ليكون مصدر دخل لهم.



وأضاف "فكري"، بأن وزيرة التضامن وجهت أيضا بمنحهم بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة ، مضيفا إلي أنه سيتم علاج الأطفال علي نفقة الدولة بحيث تتولي مستشفى أسيوط الجامعي مسئولية علاجهم.



وأوضح ،أن فريق تدخل السريع قام بعمل بحث علي الأسرة ووجد أنها تتكون من طفل يبلغ من العمر 11 عاماوطفلتين وتؤام يبلغان 8 سنوات يعامون من مرض نادر وتليف في الكبد وعلاجهم يكلف مبالغ باهظة.

