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دعوي يرفعها الأمير " هاري" ضد المصورين لهذا السبب

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الأمير " هاري" وزوجته ميجان
الأمير " هاري" وزوجته ميجان

متابعات- أمينة عبد العال

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كاليفورنيا

ميجان

أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان أنهما أقاما دعوي قضائية ضد مصورين صحفيين يلاحقون المشاهير ووجهوا إليهم الاتهام بالتقاط صور بصورة غير قانونية لابنهما " آرتشي " .

وجاء في الدعوي المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس أنجليس سلسلة اتهامات لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 عاما ، حسبما نشرت " اليوم السابع ".

وذكر البيان الذي أصدره محامي حفيد ملكة بريطانيا وزوجته أنه تم رفع هذه الدعوي القضائية لحماية خصوصية الطفل في المنزل دون تطفل من المصورين الساعين للتربح من هذه الأفعال الغير قانونية .

وأضاف المحامي أن البيان ضم أيضا دعوي ذد الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر التي تحلق فوق منزل الزوجين منتهكة خصوصيتهم لافتا إلي أن الزوجين يطالبان فقط بحق التمتع بالخصوصية في منزلهما وفقا لما تكفله القوانين في ولاية كاليفورنيا .


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