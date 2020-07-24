  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:02 م
Advertisements
بحث متقدم
عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

قصيدة شعرية عن نجاح العملية الجراحية للملك سلمان

الإسكندرية.. الأمواج تقذف جثامين الغرقى بشاطيء الصفا

الإسكندرية.. الأمواج تقذف جثامين الغرقى بشاطيء الصفا

الكويت

واقعة فساد جديدة تهز الكويت

انتحار

صادم.. أب لـ3 أطفال يقبل علي الانتحار ..شاهد التفاصيل

فنانة شهيرة خسرت 12 جنينا قبل أن ترزق بنجلها الأول

فنانة شهيرة خسرت 12 جنينا قبل أن ترزق بنجلها الأول

الليثي يكشف مفاجأة عن اتصال جمال مبارك بـ "أبو زهرة"

الليثي يكشف مفاجأة عن اتصال جمال مبارك بـ "أبو زهرة"

سليمان جودة لوزير الأوقاف: إحنا بشر لينا عقول ومشاعر

بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

القطط

مفاجأة.. العثور علي أجسام مضادة لكورونا في القطط والكلاب

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

حمدي رزق : دا تصرف محترم من رئيس محترم

أمير سعودي يفاجيء الداعية "الددو" بهذا الرد

أمير سعودي يفاجيء الداعية "الددو" بهذا الرد

مدحت صالح يحيي حفل زواج لزوجته السابقة

الصفحة الأخيرة

مدحت صالح يحيي حفل زواج لزوجته السابقة
مدحت صالح يحيي حفل زواج لزوجته السابقة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

صورة نادرة.. مدحت صالح يغني في فرح زوجته السابقة

#

كم فرق العمر بين هيفاء وهبي و ياسمين صبري

مدحت صالح

سمية الالفي

جمال عبد الحميد

انتشرت صورة نادرة تجمع الفنان مدحت صالح بالفنانة سمية الألفي أثناء إحياء حفل زواجها على المخرج جمال عبد الحميد.

ولم يكن يدور بذهن الفنان مدحت صالح أنه سيكون الزوج الرابع للفنانة سمية الألفي بعد طلاقها من المخرج جمال عبد الحميد.

وبحسب الصورة التي نشرها موقع  المصري اليوم ، يظهر الفنان مدحت صالح وهو يحيى الحفل، ويمسك بالميكروفون ويحاول أن يقنع العريس بالغناء معه لعروسته.

وقد تزوج الفنان مدحت صالح من الفنانة سمية الألفي بعد انفصالها عن المخرج جمال عبدالحميد، لينتقل بذلك من المطرب الذي أحيا حفل زفافها إلى مقعد العريس، ويصبح هو الزوج الرابع في حياة الألفي.

وارتبط الفنان مدحت صالح من الفنانة سمية الألفي، والتي تكبره بسبع سنوات، حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتنتهي العلاقة سريعا بالطلاق، بعد زواج لمدة عامين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» امرأة مخمورة تشعل معركة على متن طائرة
» حمدي رزق :أنا جاي من جنب الترعة
» قلق في الأهلي بعد إصابة نجمه بكورونا
» رسالة عاجلة من "حماية المستهلك" للمواطنين
» دعوي يرفعها الأمير " هاري" ضد المصورين لهذا السبب
» يركب جملا ويطوف شوارع مكة بزي عسكري.. ما الأمر
» أزهري: مينفعش الأضحية بتاعتك تكون معصعصة
» مدحت صالح يحيي حفل زواج لزوجته السابقة
» كورونا يبعد حمدي فتحي عن مباراتي إنبي والإنتاج الحربي بالدوري
» ضجة بالسعودية.. العثور على أطفال مجهولي الهوية داخل شقة
» ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 6800 سنة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية