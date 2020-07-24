» مدحت صالح يحيي حفل زواج لزوجته السابقة

24 يوليه 2020 - 11:56 ص

انتشرت صورة نادرة تجمع الفنان مدحت صالح بالفنانة سمية الألفي أثناء إحياء حفل زواجها على المخرج جمال عبد الحميد.

ولم يكن يدور بذهن الفنان مدحت صالح أنه سيكون الزوج الرابع للفنانة سمية الألفي بعد طلاقها من المخرج جمال عبد الحميد.

وبحسب الصورة التي نشرها موقع المصري اليوم ، يظهر الفنان مدحت صالح وهو يحيى الحفل، ويمسك بالميكروفون ويحاول أن يقنع العريس بالغناء معه لعروسته.

وقد تزوج الفنان مدحت صالح من الفنانة سمية الألفي بعد انفصالها عن المخرج جمال عبدالحميد، لينتقل بذلك من المطرب الذي أحيا حفل زفافها إلى مقعد العريس، ويصبح هو الزوج الرابع في حياة الألفي.

وارتبط الفنان مدحت صالح من الفنانة سمية الألفي، والتي تكبره بسبع سنوات، حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتنتهي العلاقة سريعا بالطلاق، بعد زواج لمدة عامين.