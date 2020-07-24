مطار القاهرة يستقبل 159 رحلة من حول العالم

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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رحلة جوية

مطار القاهرة

صالات السفر

يستقبل مطار القاهرة خلال الساعات القادمة 18296 مسافر من جنسيات مختلفة علي متن 159 رحلة جوية لشركات عربية ودولية ومصر للطيران وشركات مصرية خاصة .

ويشهد مطار القاهرة الدولي 82 رحلة علي مدار اليوم علي متنها 12314 مسافر من جنسيات مختلفة بينما يغادر صالات السفر بالمطار 77 رحلة إلي عدة وجهات أوربية وعربية و آسيوية و إفريقية علي متنها 5982 مسافر من جنسيات مختلفة ، حسبما نشرت " الوطن " .

جدير بالذكر أن سلطات المطار أعلنت أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس " كورونا " المستجد .


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