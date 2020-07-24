الليثي يكشف مفاجأة عن اتصال جمال مبارك بـ "أبو زهرة"

24 يوليه 2020 - 11:22 ص

كشف الإعلامي عمر الليثي عن تفاصيل مثيرة من حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

وأضاف الليثي في مقال نشرته المصري اليوم بعنوان " أبو زهرة" أنني تشرفت بلقائى وحوارى مع الفنان الكبير والقدير، عبدالرحمن أبوزهرة، صاحب التاريخ الفنى العظيم، وهو مدرسة كبيرة جدًا فى الأداء التمثيلى، كما أنه مدرسة فى الأخلاقيات النبيلة.

وأوضح الليثي أن "أبو زهرة" كان يرى أن حظه كان هائلًا لتواجده فى فترة زمنية كان المسرح فيها متوهجًا بشكل غير طبيعى، خصوصًا المسرح الشعرى، والموسيقى متطورة، والفنون الشعبية كانت فى قمتها، والأدب والشعر، وكل جوانب الحياة السياسية والأدبية والاقتصادية كانت متوهجة.

وسرد الليثي قصة مرض أبو زهرة، وسفره إلى ألمانيا، وأنه أُصيب بمرض كان يستلزم إجراء عملية جراحية، وكان نجله «أحمد» هناك فى ألمانيا، ودخل مستشفى هايلدبيرج، وأجرى العملية هناك.

وتابع قائلا : وهو المستشفى نفسه الذى دخل إليه الرئيس الراحل حسنى مبارك بعد ذلك لإصابته بمرض الأستاذ أبو زهرة نفسه، وحكى لى كيف أن نجله قدم بوكيه ورد للرئيس الراحل حسنى مبارك أثناء فترة علاجه بالمستشفى، ليقوم السيد جمال مبارك بالاتصال بالأستاذ عبدالرحمن أبوزهرة وشكره على هذه اللفتة الطيبة.

وأشار إلى " أبو زهرة" حكى له أيضا عن الجماهير الواعية، وكيف أن الجمهور محب للغة العربية، منوها أنه فى أحد العروض المسرحية، كان يقف الفنان الكبير الراحل عبدالله غيث يلقى مونولوجًا، لعبدالرحمن الشرقاوى، وكان طويلًا، حوالى ست صفحات، ليُفاجَأ بالجمهور بعد انتهائه من إلقائه يطالبه بالإعادة، كما لو أنهم جالسون فى حفل لأم كلثوم، وأجبروه على إعادة الإلقاء مرة أخرى.