نجم ليفربول يحصد جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

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جائزة الموسم

نجح جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول، في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2019/2020.
وتعد تلك الجائزة من أقدم الجوائز في إنجلترا، حيث تُقدم من خلال تصويت الصحفيين، ونجح قائد الريدز في جسمها يعد منافسة شرسة مع كيفين دي لاعب مانشستر سيتي.

وكان قد حقق رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي هذة الجائزة في العام الماضي.

ولم يتم الإعلان عن أفضل لاعب في البريميرليج لهذا الموسم من قبل رابطة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

يذكر أن فريق ليفربول قد توج بلقب البريمرليج هذا الموسم مع مدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك لأول مره في تاريخ النادي منذ نسخة 1990.

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