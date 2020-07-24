حمدي رزق : دا تصرف محترم من رئيس محترم

24 يوليه 2020 - 11:01 ص

أشاد الإعلامي حمدي رزق، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس في ذكرى ثورة 23 يوليو وحديثه عن محمد نجيب وجمال عبد الناصر.



وقال رزق خلال تقديم برنامجه "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"،:" لا يعرف الفضل إلا صاحب الفضل، فالرئيس السيسي يعزو الفضل ويعرف قيمة الرموز التاريخية".



وتابع:" السيسي رد اعتبار محمد نجيب، ودا تصرف محترم من رئيس محترم يقدر الرموز التاريخية، وأقرب عنوان من ذلك قاعدة محمد نجيب العسكرية".



وواصل حديثه قائلا : "خطاب الرئيس أكد على تقديره لقيمة ناصر لأنه طيب الذكر وخالد الذكر وحب الفقراء والفلاحين له واضح، ومن يكرهه الإخوان، أما المصريون فبحبون ناصر".

