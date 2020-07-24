بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

24 يوليه 2020 - 10:43 ص



أعلن الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن وزير الأوقاف سيعقد اجتماعات تشاورية مع قيادات الوزارة لدراسة آليات وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة في المساجد الأخرى، حيث سيكون هناك اجتماع موسع يوم الأحد المقبل.



وعن صلاة عيد الأضحي قال أبو عمر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن صلاة عيد الأضحى ستقام بنفس الضوابط التي طبقت في صلاة عيد الفطر، حيث ستقام بعدد محدود من المصليين مع اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة.



وأشار "أبو عمر"، إلى أن خطبة صلاة العيد لن تزيد عن 10 دقائق، وستؤدي في مسجد السيدة نفيسة فقط، مضيفا أنهم يراهنون على ثقافة الشعب.



وأكد أن هناك عملية تطهير مستمرة لكافة مساجد وزارة الأوقاف، فضلا عن توفير كمامات وسجاد صلاة للمصليين في المساجد، منوها بأن اليوم ستقام صلاة الجمعة في مسجد السلطان أبو العلا، والخطبة ستكون عن فضائل وأعمال يوم عرفة.

