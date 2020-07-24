مفاجأة.. والد ميسي في إيطاليا لانتقال نجله إلى هذا الفريق

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الرياضة

ميسي
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وكالات- الدويني فولي

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ميسي

برشلونة

ايطاليا

انترميلان


 اعتبارا من أغسطس المقبل، سيتواجد خورجي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ميلانو، للتفاوض بشأن إمكانية انتقال "البرغوث" إلى إنتر ميلان.

ووفقا لراديو "RAI" الإيطالي، فإن والد ميسي، سيصل إلى ميلانو في الأول من أغسطس المقبل، لبحث إمكانية انتقال ميسي للدوري الإيطالي، من بوابة إنتر ميلان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك عقبة واحدة وكبيرة، قد تعيق إتمام الصفقة، هي راتب ميسي الضخم، الذي يقدر بنحو 30.5 مليون يورو سنويا.

وكان ميسي (33 عاما)، تحدث في وقت سابق عن عدم رضاه على هيكلة برشلونة، بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن ميسي غير سعيد بطريقة إدارة النادي، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني يرغب في  الرحيل، وقد جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي في صيف العام 2021.

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