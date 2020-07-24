مفاجأة.. والد ميسي في إيطاليا لانتقال نجله إلى هذا الفريق

اعتبارا من أغسطس المقبل، سيتواجد خورجي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ميلانو، للتفاوض بشأن إمكانية انتقال "البرغوث" إلى إنتر ميلان.

اعتبارا من أغسطس المقبل، سيتواجد خورجي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ميلانو، للتفاوض بشأن إمكانية انتقال "البرغوث" إلى إنتر ميلان.

ووفقا لراديو "RAI" الإيطالي، فإن والد ميسي، سيصل إلى ميلانو في الأول من أغسطس المقبل، لبحث إمكانية انتقال ميسي للدوري الإيطالي، من بوابة إنتر ميلان.

ووفقا لراديو "RAI" الإيطالي، فإن والد ميسي، سيصل إلى ميلانو في الأول من أغسطس المقبل، لبحث إمكانية انتقال ميسي للدوري الإيطالي، من بوابة إنتر ميلان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك عقبة واحدة وكبيرة، قد تعيق إتمام الصفقة، هي راتب ميسي الضخم، الذي يقدر بنحو 30.5 مليون يورو سنويا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك عقبة واحدة وكبيرة، قد تعيق إتمام الصفقة، هي راتب ميسي الضخم، الذي يقدر بنحو 30.5 مليون يورو سنويا.