الجارالله : هذا ما حدث لأمير الكويت في رحلة علاجه

24 يوليه 2020 - 10:19 ص

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله إن رحلة الطائرة التي أقلت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه استغرقت 20 ساعة.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر :" وصل الأمير بعد ما يقارب من عشرين ساعة طيران.. الطائرة مجهزة تجهيزا طبيا عظيما.. الأمير خلال الرحلة بخير وبوصوله سعد مستقبلوه لملاطفتهم الحنونة.. السفير وكبار أعضاء السفارة الكويتية كانوا في الاستقبال كما تقول الأخبار المؤكدة من هناك".

وكان قد انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لنقله إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقد غادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر أمس الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، قد صرح أن أمير الكويت أجرى يوم الأحد الماضي عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، كان قد أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض حينها، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.