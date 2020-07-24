الفلاح الفصيح: السيسي أعطى القيمة لأهل القيمة

24 يوليه 2020 - 10:12 ص



أشاد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :"السيسي هو امتداد للرئيس عبد الناصر، واشتغل على ثلاثية الفقر والصحة والمرض مرة واحدة، وأعطى القيمة لأهل القيمة".



ووجه برغش في لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، التحية إلى كل من الرؤساء جمال عبد الناصر، محمد نجيب وأنور السادات لدورهم الكبير في ثورة 23 يوليو 1952، مشيرًا إلى أن أول تنمية بعد الثورة كانت للفلاحين.



وتابع:"رحم الله الرئيس عبد الناصر الذي رحم عمال التراحيل والفلاحين من صفة "التملية" ،الرئيس جمال عبد الناصر جعل الفلاح لا يشعر بالدونية أو الاستعباد، وأعطاه صفة الإنسان بعدما كان عبدًا مملوكًا لصاحب الأرض".

