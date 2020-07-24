سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

24 يوليه 2020 - 10:08 ص

نشر اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح صورة لسيلفي جديد على خاصية ستوري مع ابنته مكة.

وتفاعل محبو النجم المصري مع السيلفي الجديد : " الله يحفظكم أبو مكة الغالي".. كما علق آخر :" نجمنا صلاح قدوة الجيل".

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت على حضور عائلات لاعبي ليفربول الإنجليزي، لمباراة تشيلسي، أمس الأول الأربعاء، ، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو" أن رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت على طلب إدارة ليفربول، بحضور عائلات لاعبي ليفربول لاحتفالية التتويج بالبريميرليج.

وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإنجليزي طالبت بالتزام عائلات لاعبي فريق ليفربول، بقواعد التباعد الاجتماعي، خلال احتفالية البريميرليج.

وكان ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.