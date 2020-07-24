  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:42 ص
Advertisements
بحث متقدم
ميسي

مفاجأة.. والد ميسي في إيطاليا لانتقال نجله إلى هذا الفريق

الجارالله : هذا ما حدث لأمير الكويت في رحلة علاجه

الجارالله : هذا ما حدث لأمير الكويت في رحلة علاجه

محمد برغش

الفلاح الفصيح: السيسي أعطى القيمة لأهل القيمة

من داخل البرلمان.. وزير الري عن سد النهضة: مش هنقف نتفرج

"الأعلى لمكافحة الإرهاب" يكشف الموقف التركي من "سد النهضة"

سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

الجندي

الجندي محذرا :"هذا الشيء يؤدي لضياع الدين

دهس للمتظاهرين أمام منزل نتنياهو

فيديوهات.. دهس للمتظاهرين أمام منزل نتنياهو

سلاح روسي غامض.. والولايات المتحدة تتوعد

سلاح روسي غامض.. والولايات المتحدة تتوعد

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت: لا تعايرني ولا أعير ك

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت: لا تعايرني ولا أعير ك

بسمة وهبة

بسمة وهبة : "لو دا تطبيل هجيب فرقة"

سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

الصفحة الأخيرة

سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل
سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

يشعل مواقع التواصل.. سنجاب يطلب الشرب من " قارورة"

#

طفل أمريكي.. صرخته تتحول لنشيد يشعل مواقع التواصل

#

صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل

#

فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل

مكة

محمد صلاح

سيلفي جديد

نشر اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح صورة لسيلفي جديد على خاصية ستوري  مع ابنته مكة.

وتفاعل محبو النجم المصري مع السيلفي الجديد : " الله يحفظكم أبو مكة الغالي".. كما علق آخر :" نجمنا صلاح قدوة الجيل".

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت على حضور عائلات لاعبي ليفربول الإنجليزي، لمباراة تشيلسي، أمس الأول الأربعاء، ، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو" أن رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت على طلب إدارة ليفربول، بحضور عائلات لاعبي ليفربول لاحتفالية التتويج بالبريميرليج.

وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإنجليزي طالبت بالتزام عائلات لاعبي فريق ليفربول، بقواعد التباعد الاجتماعي، خلال احتفالية البريميرليج.

وكان ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضجة بالسعودية.. العثور على أطفال مجهولي الهوية داخل شقة
» ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 6800 سنة
» "مصايف الإسكندرية" عن غرق 4 أشخاص : بينزلوا البحر بدري
» خطة العودة..ترامب يخصص 105 مليارات دولار للمدارس
» تفاصيل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
» نتشارك مع أشقائنا.. برج خليفة يتزين بعلم مصر احتفالا بالثورة
» البيت الأبيض يكشف مغزى تصريحات «ترامب» عن «ماكسويل»
» سيناتور جمهوري يفتح النار على «نيويورك تايمز» بسبب مقال لعالم صيني
» إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 4 مليون
» فيديو.. صائد العفاريت يمسك بـ «شبح» داخل فندق مهجور
» عرض جديد لـ «ممرضة كورونا» التي ظهرت بملابس مثيرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية