"الأعلى لمكافحة الإرهاب" يكشف الموقف التركي من "سد النهضة"

24 يوليه 2020 - 10:06 ص

كشف خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الستار عن الموقف الليبي التركي بأزمة سد النهضة ،قائلا:" تركيا تحاول التأثير في الرأي العام المصري والعربي، بعد أن دخلت مصر على الخط الليبي".



وأضاف "عكاشة"، في تصريحات لقناة "العربية"، بأن تركيا تدير خلايا متخصصة في فبركة وبث الفيديوهات بهدف التأثير في الرأي العام المصري والعربي بشأن ليبيا وسد النهضة.



وتابع:" أجهزة الأمن اكتشفت أن خلية الإسكندرية تدار وتمول من تركيا على غرار مجموعة القاهرة المقبوض عليها في مايو الماضي".



و أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانا، أكدت فيه تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات "سد النهضة".

