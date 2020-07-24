فيديوهات.. دهس للمتظاهرين أمام منزل نتنياهو

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الحياة السياسية

دهس للمتظاهرين أمام منزل نتنياهو
دهس للمتظاهرين أمام منزل نتنياهو

عبد القادر وحيد

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رفضا لحكومة نتنياهو.. إسرائيليون يتظاهرون في القدس

متظاهرين

دهس

الاستقالة

منزل نتنياهو

قالت  القناة 13 الإسرائيلية إن الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا تزال مستمرة.

وانتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شرطة  الاحتلال، وهي  تحاول تفريق المتظاهرين عند منزل نتنياهو بشاحنات ضخ المياه.

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام أحد المستوطنين بعملية دهس للمتظاهرين الغاضبين أمام منزل نتنياهو.

وعلق الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية على الفيديو بالقول : " فوضى عارمة في كيان العدو الصهيوني عنوان الحضارة عند الصهاينة العرب شاهد .. مستوطن يحاول دهس متظاهرين صهاينة يغلقون الطريق احتجاجا على حكومة نتنياهو.

يذكر أن  الآلاف كانوا قد احتشدوا أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام منزله مطالبين برحيله، بسبب الظروف التي يعيشها الإسرائيليون، بالإضافة إلى اتهامه في قضايا فساد.

كما تجمع الآلاف في وقت سابق  أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، بالتزامن مع تنظيم سلسلة حملات معارضة مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة له ورفعوا لافتات كتب عليها "وزير الجريمة" و"صبرنا نفد".

كما حاول بعض المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء اجتياز الحواجز الأمنية المقامة في الموقع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.

يأتي هذا  عقب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعاظم معدلات البطالة والفشل في مواجهة كورونا  مسؤول عنها نتنياهو المتهم بقضايا فساد والذي يتصرف وكأن هذه المشاكل لا تعنيه.

وذكرت صحيفة معاريف أن 40% من مصوتي الليكود غير راضين عن معالجة نتنياهو لكورونا ومع ذلك فإن نفس الاستطلاع يتوقع أن يحقق اليمين بقيادة الليكود أغلبية ساحقة، حتى بدون حزب "يسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان.

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