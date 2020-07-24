الجندي محذرا :"هذا الشيء يؤدي لضياع الدين

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خالد الجندي

دي إم سي

الأزهر

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تغيير بعض النصوص الدينية الثابتة، قائلا: هذا التغير قد يؤدي إلى ضياع الدين".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "أون"، قائلا:" كل ما جاء على النصوص الثابتة لا يجوز تغييره، فعلى سبيل المثال لا يجوز قول كلمات أخرى بلا عن كلمات الأذان، وإلا فالدين معرض للضياع".

 وتابع:" في حال نص الشرع على لفظ معين لا يجوز الخروج عنه حتى لا نسامح في أمور ويضيع الدين، وتعتبر بدعة من يخرج عن دين الله ويزايد في جمل أو ألفاظ ثابتة بتجويد معين".

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