سلاح روسي غامض.. والولايات المتحدة تتوعد

24 يوليه 2020 - 09:46 ص

كشفت قيادة الفضاء الأميركية، عن قمر صناعي روسي تتبع قمرا صناعيا أمريكيا، وأن لديها أدلة تثبت اختبار روسيا لسلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية.

وأضافت القيادة في بيان لها أن قمرا صناعيا روسيا يدعى "كوزموس 2543"، تم اكتشافه أثناء تتبعه قمرا صناعيا أميركيا للتجسس، في وقت سابق من هذا العام، حيث أطلق القمر الصناعي الروسي نوعا من القذائف في المدار.

وتابعت في بيانها :" إن لديها دليلا على إجراء روسيا اختبارا غير مدمر باستخدام سلاح مضاد للأقمار الصناعية".

وذكر البيان عن الجنرال جون ريموند، قائد قيادة الفضاء الأميركية أن نظام الأقمار الصناعية الروسية المستخدم لإجراء اختبار الأسلحة في المدار، هو نفس نظام الأقمار الصناعية الذي أثرنا مخاوف بشأنه في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائنا، مستعدة وملتزمة بردع العدوان والدفاع عن الأمة وحلفائنا، ومصالح الولايات المتحدة الحيوية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أعربت عن مخاوفها في عام 2018، ومرة ??أخرى هذا العام، بخصوص سلوكيات الأقمار الصناعية الروسية غير المتسقة مع مهمتها المعلنة، حيث أظهرت هذه الأقمار خصائص سلاح فضائي.

كما أكد كريستوفر فورد، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، أن هذا الحدث يسلط الضوء على دعوة روسيا الزائفة، للحد من التسلح في الفضاء الخارجي، والتي تهدف موسكو من خلالها إلى تقييد قدرات الولايات المتحدة.