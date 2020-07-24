تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت: لا تعايرني ولا أعير ك

عبد القادر وحيد
في تدوينة مقتضبة للإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي أعربت عن أسفها، لما وصل إليه المواطن العربي.
وقالت الأفندي واصفة حال المواطن :" لا تعايرنى ولا أعايرك دا الهم طايلنى وطايلك .. لسان حال المواطن العربي".
وتفاعل متابعو الأفندي مع تدوينتها، حيث قال أحدهم : " "وحالنا في الواقع والمواقع المسلوخة تضحك على المذبوحة والمقطعة شبعت عليهم ضحك".
وعلق آخر :" ربنا يرفع الهم والغم عن امتنا العربية والإسلامية جمعاء".
كما قالت الأفندي: " ليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئاً نناضل من أجله".
وعلق أحد رواد تويتر قائلا : "الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، وتكون لها قيمة إذا ناضلنا من أجل النجاح في الدارين والفوز بالجنّة، فلا قيمة لإنسان عمّر دنياه وخسر أُخراه" .
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