» "مصايف الإسكندرية" عن غرق 4 أشخاص : بينزلوا البحر بدري

24 يوليه 2020 - 09:24 ص

كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للمصايف، عن معلومة صادمة بشأن غرق 4 أشخاص أمس في شاطئ الصفا ،قائلا :" دا استمرار لسوء التصرف، الذي قد يؤدي إلى أن يفقد الإنسان حياته، معقبا :"الشواطئ مغلقة، وخدمات الإنقاذ معلقة".



وأضاف "رشاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الشباب من أسرة واحدة، قرروا النزول فجرا قبل أن تمر فرق إخلاء الشواطئ، وتمنع نزولهم.



وتابع:" تم انتشال جثمانين، ومتبقي اثنين آخرين جاري البحث عنهم، منوها بأنهم متوقعين أن يصل الجثمان للشاطئ، لافتا إلى أن شواطئ غرب الإسكندرية مفتوحة وبدون بوابات، والأسر تستغل ذلك رغم عدم وجود خدمات الإنقاذ.

