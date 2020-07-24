"كان وحيدي".. تفاصيل مبكية لمقتل شاب اعترض على معاكسة شقيقته

24 يوليه 2020 - 09:19 ص



روي سعد السيد جاد، والد الشاب إسلام، تفاصيل مقتل نجله على يد شابين آخرين بسبب اعتراضه على معاكسة شقيقته، قائلا :" إن ابنته كانت تقف في بلكونة منزلهم، وفوجئت بمجموعة من الشباب من أصدقاء جارهم ينظرون لها، مضيفا، أن نجله رأى الشباب وهم ينظرون لشقيقته فطالبهم بكف بصرهم عن منزلهم.



وتابع "جاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا : "الشباب ردوا على ابني وقالوله إحنا واقفين في الشارع، ونعمل اللي نعمله، ابني نزلهم، ووالدته لما شافته ضربته ودخلته جوه واعتذرت للشباب، مش عايزة مشاكل"، لافتا إلى أنهم فوجئوا في اليوم التالي بالشباب يقفون أمام منزلهم ليستفزوا نجله، ولكنه لم يكن في المنزل.



وواصل حديثه :" اليوم الثالث للمشادة انتظروه في الشارع، وبمجرد أن رأوه استوقفوه وضربوه بـ "جنازير" على رأسه، وضربوه بمطواة في قلبه، لافتا إلى أن الجناة اعترفوا بما فعلوه، معقبا: "ده وحيدي على 3 بنات وكان أملنا يكون مستشار".



ولفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته طعنًا بسلاح أبيض على يد شابين بمدينة الستامونى بمحافظة الدقهلية، بسبب قيام المجني عليه بالدفاع عن شقيقته بعد قيامهم بمعاكستها في شرفة منزلها فقاموا بانتظاره في اليوم التالي وطعنه وفروا هاربين.

