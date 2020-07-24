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خطة العودة..ترامب يخصص 105 مليارات دولار للمدارس

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه سيصدر دليلا بشأن كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن، مُعلنًا تخصيص 105 مليار دولار كتمويل إضافي للمدارس في خطة العودة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب، في مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، بواشنطن عن آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
قال ترامب إن "105 مليارات دولار ستذهب للمدارس كجزء من مشروع القانون المقبل لتخفيف آثار وباء كورونا ودعم التخفيف بما في ذلك أحجام الفصول الأصغر والمزيد من المعلمين ومساعدين المعلمين وإعادة تخصيص الأماكن لممارسة التباعد الاجتماعي".
وأضاف قائلا "إذا لم يعاد فتح المدارس، فيجب أن يذهب التمويل إلى الآباء لإرسال الأطفال إلى المدارس العامة أو الخاصة أو المستأجرة أو الدينية أو المنزلية التي يختارونها".
وأردف ترامب قائلا "لم يكن التعلم عبر الإنترنت بديلاً فعالًا للتعلم الشخصي والتواجد في المدرسة والوجود في الحرم الجامعي أمر مهم للغاية".
وزاد قائلا "نعتقد أنه لا يمكن إعادة فتح العديد من المناطق التعليمية بأمان بشرط أن تنفذ إجراءات التخفيف والبروتوكولات الصحية لحماية الأسر وحماية المعلمين وحماية الطلاب".
وأفاد موضحًا أن "الأطفال ستكون حالتهم بسيطة إذا تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه سيصدر دليلًا بشأن كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن. -

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