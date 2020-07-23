عبد الله المغازي: الأمن القومي المصري خط أحمر

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قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إننا نثمن قرار البرلمان بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش ، في إرسال عناصر من القوات المسلحة  في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري. 
وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، المناقشات التى تتعلق بالأمن القومي المصري أو القرارات المصيرية لابد أن تكون سرية تامة.
أضاف، الدفاع عن الأمن القومي المصري خط  أحمر وحق مشروع للدفاع عنه ، لافتا أن مناورة حسم 202 كانت في موضعها الصحيح ورسالة قوية وواضحة لاعداء الوطن .

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