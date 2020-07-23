"التأمين الاجتماعي" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

23 يوليه 2020 - 11:30 م

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عدد كبير من أصحاب المعاشات صرفوا استحقاقات شهر أغسطس من خلال الصراف الألي وهو ما ساعد على عدم التكدس أمام مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ندرس صرف المعاشات عبر وسائل إلكترونية جديدة.

