أكاديمي يكشف: إثيوبيا تتبع استراتيجية الكر والفر

23 يوليه 2020 - 10:00 م

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد حسن نوايا في الوصول إلى اتفاق من الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أيضًا تربص من جانب وسائل الإعلام المصرية في مشكلة سد النهضة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، كان فى السابق هناك جدول أعمال فى قضية سد النهضة لم تلتزم به أثيوبيا على الإطلاق بل كانت تتبع استراتيجية الكر والفر وهدفها شراء الوقت فى القضية.