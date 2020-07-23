الحكومة تغلظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه

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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

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عقوبة

الإسراف

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة التوسع في استخدام الأدوات الموفرة للمياه، والعمل على تغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره وزير الري والموارد المائية، محمد عبد العاطي، ووزراء الإسكان والزراعة، إنه يجب ترشيد استهلاك المياه، بسبب حجم التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه، مؤكدا أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة.

ووفقا لبيان الحكومة،"تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة في الدولة، سعيا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيدا لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك".


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