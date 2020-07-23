» إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 4 مليون

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فيروس

كورونا

كشفت إحصائية جديدة، أن إصابات كورونا في أمريكا تجاوزت 4 مليون، حسب وكالة الأنباء الدولية "رويترز".

وبينت الإحصائية ان إصابات كورونا في اميركا زادت مليون إصابة في 16 يوما فقط.

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رصد أول حالة في 21 يناير.

وبلغ عدد المصابين مليونا خلال 98 يوما، ثم بلغ مليونين بعد 43 يوما أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 27 يوما فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب وبعد 16 يوما أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

وكثيرا ما تختلف الحكومة الاتحادية مع حكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الوباء، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.


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