» فيديو.. صائد العفاريت يمسك بـ «شبح» داخل فندق مهجور

23 يوليه 2020 - 08:09 م



كان صياد الأشباح كريس باور يستكشف فندقًا مهجورًا في مدينة بولتون البريطانية، عندما تعثر في شخصية غامضة، يعتقد أنه راهب يطارده منذ الطفولة.



ويعتقد صائد الأشباح الخوارق كريس باور، أنه أمسك بروح راهب بطول ثمانية أقدام، كما ظهر في اللقطات التي تم تحميلها عبر قناته على موقع "يوتيوب".



وكان يستكشف بقايا منزل إيجيرتون المهجور، والذي يعود تاريخه إلى حوالي عام 1860، وكان مملوكًا لرجل أعمال محلي كان لديه ثروة في المطاحن، قبل أن يتم تحويله لاحقًا إلى فندق.



ويشتهر الفندق بموقعه، ويتميز بإطلالته على مناظر خلابة، لكن المبنى الفيكتوري البالغ من العمر 200 عام أغلق في عام 2014.





وفي مقطع جديد مخيف التقطه كريس، يمكن سماع صوت خافت يقول: "ساعدني". ويبدو أن هناك شخصية بيضاء غامضة ذات أذرع ممدودة. وقبل ثوانٍ فقط من ظهوره الغامض، يمكن سماع صوت يطلب المساعدة.



ولم يكن ذلك هو الحدث الخارق الوحيد. في مكان آخر في الفندق المهجور، التقطت صديقته صورة لما يبدو وكأنه ذراع يشبه الشبح يأتي من باب في البار.



وقال كريس، البالغ من العمر 37 عامًا، الذي صور اللقطات ليل السبت: "المبنى مغلق، ولا يمكن بأي حال دخول أي ضوء عبر النوافذ. جاءت الشعلة وبدأت في الوميض وبدأ الراديو يلعب من تلقاء نفسه".



وأضاف: "عندما قلت إذا كان هناك أي معنويات هنا، أظهر نفسك في منارة الضوء، عندما ظهر. لم ألاحظ ذلك وقتها، فقط عندما شاهدته في الفيلم، حيث تظهر الروح أمام الشعلة وتتحول إلى اللون الأسود ثم تختفي".



وقال كريس من أورمستون بمدينة مانشستر، إنه يعتقد أن الروح هي شبح راهب يطارده منذ الطفولة. ويدعي أن شبح الراهب بقي معه طوال حياته.



وأضاف: "من الغريب أن يظهر نفسه على هذا النحو أثناء التحقيق في المبنى. لقد رأيت الروح منذ أن كنت في الخامسة من عمري. ستظهر نفسها لي وسوف أشعر بالرعب".



وتابع: "يبلغ طوله حوالي ثمانية أقدام ووجهه مجهول، برداء أسود، إنه خطر للغاية".



واستدرك قائلاً: "أعتقد أن هذا كان طفلاً لأنني كنت ألتقط طاقة الطفل. ربما كان بحاجة للمساعدة في العبور من عالمنا إلى العالم الآخر. لدي شعور بأن الطفل عالق بين عالمنا وعالم الآخرة".



وفي هذه الأثناء، التقطت صديقته شارون فيكرز، مظهرًا غريبًا يبدو وكأنه ذراع قادم من باب مغلق.



وأضاف كريس، الذي يشارك في التحقيقات الخارقة المنتظمة: "إنه يؤكد اعتقادي بوجود الحياة الآخرة. نحن لا نموت فقط وهذا كل شيء. كلنا طاقة وتعيش طاقتنا بعد وفاة الجسد المادي. عندما نموت جسديًا، ما زلنا أحياء في الروح".



وفي فيديو بث مباشر منفصل، يعتقد كريس أنه التقط "مرشده الروحي" وهو يدخل جسده.



وأثناء التحدث إلى أتباعه، تلتقط اللقطات بصيصًا صغيرًا من الضوء يتحرك نحوه. وهو يصر على أن الشيء الشبيه بالجنية يبقيه في مأمن من الأرواح "الشريرة" التي تهدف إلى إيذائه أثناء تحقيقاته.



وأضاف: "هذا هو دليل روحي وهذا تحميني. يبدو أنها تخرج من الحائط وتتحرك نحوي وتدخل جسدي. إنها تبقيني في مأمن من الأرواح، إنها حرفيًا معركة الخير مقابل الشر في اللعب ودليلي يوقف وصول الأرواح الشريرة إلي".



وقال كريس إنه حصل على علاقة روحية منذ الطفولة. ويتعاون مع محققين خوارق آخرين ويصور النتائج التي توصل إليها لقناته على "يوتيوب".



وأضاف: "إنني مخيف بعض الشيء، لكنني إذا أظهرت الخوف، فإنها تشعر بذلك وتغذي خوفك. إنهم يحصلون على الطاقة من الخوف، لذلك لا يمكنني إظهار ذلك".

